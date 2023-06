LES RENCONTRES DES ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES DE DANSE Scène 55 Mougins, 25 novembre 2023, Mougins.

Dans le cadre du Festival de Danse Cannes-Côte d’Azur-France 2023

Avec la participation des élèves de 5 écoles nationales supérieures : CNDC Angers, CNSMD Lyon, CNSMD Paris, PS Paris Boulogne-Billancourt et Pôle National Supérieur De Danse Rosella Hightower Cannes-Mougins.

Pleins feux sur la jeunesse ! Ces professionnels de demain, issus des plus prestigieuses institutions d’enseignement de danse classique, jazz et/ou contemporaine, ont en commun l’enthousiasme et le talent. Du 20 au 26 novembre, ils seront 70 à être accueillis au sein du Pôle National Supérieur de Danse Rosella Hightower Cannes-Mougins et à se partager l’espace scénique. Ce rendez-vous pédagogique et artistique est réalisé grâce au concours des équipes de Scène55 et du PNSD Rosella Hightower, avec notamment sa directrice pédagogique et artistique Paola Cantalupo. Ces écoles forment, en trois ans, de futurs danseurs professionnels et leur délivrent un Diplôme national supérieur professionnel (DNSP) de danseur (uniquement en danse contemporaine pour le CNDC d’Angers, en classique pour l’école de danse de l’Opéra de Paris et en danse jazz pour le PSPBB). Ce 25 novembre, les jeunes interprètes présenteront un programme mixte, comprenant un extrait du répertoire de chaque école, ainsi que des pièces de chorégraphes essentiels : Aina Alegre, codirectrice du CCN de Grenoble, Trisha Brown (Set and reset/ Reset), Lukas Timulak, ex-interprète du NDT de Jiri Kylian et des Ballets de Monte-Carlo.

L’avis du Directeur artistique

Ces rencontres sont un moment rafraîchissant, où l’on découvre plusieurs spectacles en l’espace d’un seul. Le travail est sérieux, l’exigence élevée. Quelques-uns des danseurs.ses que vous verrez sur scène intègreront, sous peu, les plus grands ballets et compagnies professionnels du monde.

Scène 55 55 Chemin de Faissole, 06250 Mougins Mougins 06250 Saint-Basile Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur http://scene55.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T15:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00

© Grégoire Korganow