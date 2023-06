FRANÇOIS MOREL CHANTE Scène 55 Mougins, 17 novembre 2023, Mougins.

FRANÇOIS MOREL CHANTE Vendredi 17 novembre, 20h30 Scène 55 ABONNEMENT // TARIF B // TOUT PUBLIC // DURÉE 1H15

Monument du paysage culturel français, vous connaissez François Morel pour ses rôles au théâtre, au cinéma et à la télévision : Les Habits du dimanche, Le Bourgeois Gentilhomme, Les Deschiens, Baron noir, etc. Metteur en scène (Bien des choses, Instants critiques), écrivain (La Raison du plus fou, portrait impertinent de Raymond DevosC’est aujourd’hui que je vous aime), il assure une chronique sur France Inter depuis 2009 : Le billet de François Morel. En 2019, il obtient le Molière du « Meilleur comédien dans un spectacle de théâtre public », ainsi que le « Prix Humour » de la SACD, pour J’ai des doutes, consacré à Raymond Devos. Passionné de chansons, François Morel monte sur scène pour interpréter Brel, Trenet, Brassens, aussi bien que ses propres créations. Il écrit pour Norah Krief, Juliette Gréco, Maurane. Son album La Vie (titre provisoire) reçoit, en 2017, le Grand prix de l’Académie Charles Cros. Cette saison, entouré de ses complices de toujours : Muriel Gastebois (percussions), Amos Mâh (violoncelle), et son compositeur attitré Antoine Sahler (piano), François Morel fait vivre des textes attribués à un nébuleux poète breton – Yves-Marie Le Guilvinec – dont on ne saurait dire s’il a vraiment existé ou s’il fait partie d’une légende totalement inventée. Quelle que soit la vérité, cela donne un concert plein d’émotion, de poésie et d’humour.

L’avis du Directeur artistique

On ne présente plus François Morel, comédien charismatique, à son aise dans tous les répertoires. Il est impeccable dans le costume de chanteur. Et ses musiciens sont tout aussi remarquables. La tournée est un succès dans toute la France. C’est une forme légère, particulièrement adaptée au plateau de Scène55 qui vous donnera du bonheur.

Musique Antoine Sahler – Avec François Morel – Batterie, percussions Muriel Gastebois – Contrebasse, violoncelle, guitares Amos Mâh – Piano, trompette Antoine Sahler – Son Yannick Cayuela

Production Les Productions de l’Explorateur

Scène 55 55 Chemin de Faissole, 06250 Mougins Mougins 06250 Saint-Basile Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur http://scene55.fr

© David Desreumaux