Mardi 14 novembre, 20h30

D’après Caligula d’Albert Camus

Prix du Club de la presse au Festival off d’Avignon en 2021

Effervescence au Palais : l’Empereur a disparu. À son retour, Caligula est transformé. Il est décidé à exercer sa propre liberté contre l’ordre des hommes et des dieux. Niant le Bien et le Mal, il devient un tyran sanguinaire.

Éditée en 1958, la version définitive de Caligula d’Albert Camus met en scène le crépuscule de cet empereur romain, fils de Tibère. Le dictateur de la pièce est un héros plus complexe que dans les sources historiques. Il est certes excessif et sadique, mais son humanité et son intelligence attirent parfois notre indulgence. Dans la mise en scène de Bruno Dairou et Édouard Dossetto, Caligula remplit l’espace. Les protagonistes s’animent sur scène ou en salle. Le public est partie prenante du drame qui se joue. La progression dramatique est rythmée de tambours. Des cubes blancs, éléments du décor, suivent ce rythme et forment tour à tour un hémicycle de sièges, des pieds modernes de colonnes romaines. La langue de Camus développe sa beauté, sa logique, sa drôlerie aussi. Ce thriller pose des questions philosophiques. Et à la fin, Caligula nécessite que l’on prenne parti. Ce pour quoi les spectateurs, en leur qualité de sénateurs de Rome, seront sollicités.

L’avis du Directeur artistique

Une belle découverte, en marge du Festival d’Avignon. Le texte est respecté. Et quel plaisir de retrouver des comédiens que nous connaissons bien, notamment Antoine Laudet (vu à Scène55 dans La Dispute et Babil), formidable dans le rôle de Caligula ! Camus redécouvert.

Mise en scène Bruno Dairou et Édouard Dossetto – Avec Pablo Chevalier, Édouard Dossetto, Josselin Girard, Céline Jorrion, Antoine Laudet, Antoine Robinet – Création Lumières Arnaud Barré et Héléna Castelli – Scénographie Pierre Mengelle – Diffusion Mathilde Mottier

Scène 55 55 Chemin de Faissole, 06250 Mougins

2023-11-14T20:30:00+01:00 – 2023-11-14T22:00:00+01:00

© Philippe Hanula