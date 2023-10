STRAUSS & CO Scène 55 Mougins Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Mougins STRAUSS & CO Scène 55 Mougins, 8 novembre 2023, Mougins. STRAUSS & CO Mercredi 8 novembre, 20h30 Scène 55 Entrée libre, sur réservation // TOUT PUBLIC // DURÉE 1H15 ENTRÉE ET PLACEMENT LIBRES*, SUR RÉSERVATION

*sous réserve de places disponibles Dans le cadre de C’EST PAS CLASSIQUE, évènement du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes Depuis 20 ans, le QUATUOR ANCHES HANTEES investit l’œuvre de Johann Strauss à travers de nombreuses transcriptions qui jalonnent régulièrement ses programmes. Mais nos quatre clarinettistes ne sont pas les seuls à admirer le compositeur : Brahms, Verdi ainsi que Richard Strauss, Berg ou Webern avaient eux aussi une fascination pour cet immense mélodiste. Aux côtés du danseur hip-hop Bryan Montarou, le QAH propose un programme évoquant l’influence de Strauss sous toutes ses facettes. Le quatuor :

Nicolas Châtelain – clarinette

Sarah Lefèvre – clarinette

François Pascal – cor de basset

Elise Marre – clarinette basse

Bryan Montarou – danseur hip-hop Scène 55 55 Chemin de Faissole, 06250 Mougins Mougins 06250 Saint-Basile Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur http://scene55.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T20:30:00+01:00 – 2023-11-08T22:00:00+01:00

2023-11-08T20:30:00+01:00 – 2023-11-08T22:00:00+01:00 Copyright : Jesse Overman Détails Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes, Mougins Autres Lieu Scène 55 Adresse 55 Chemin de Faissole, 06250 Mougins Ville Mougins Departement Alpes-Maritimes Lieu Ville Scène 55 Mougins latitude longitude 43.585029;6.998143

Scène 55 Mougins Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mougins/