HERMÈS, LE DIEU ESPIÈGLE Scène 55 Mougins, 7 novembre 2023, Mougins.

HERMÈS, LE DIEU ESPIÈGLE Mardi 7 novembre, 19h00 Scène 55 HORS-ABONNEMENT // TARIF D // TOUT PUBLIC À PARTIR DE 9 ANS // DURÉE 50 MIN. // JAUGE LIMITÉE

Hermès est un jeune dieu farceur, menteur, rusé et voleur, qui raconte des histoires à dormir debout. Il est aussi un dieu mystérieux car il possède le don d’ubiquité et de divination. Il est le messager entre les dieux et les humains, mais aussi un passeur d’âmes égarées entre la vie et la mort. Enfant rieur, adolescent impertinent, jeune homme mystérieux, Hermès ouvre une page irrationnelle et poétique en nous invitant à l’émerveillement, à voir « la vie sous un brin d’herbe ». Avec lui l’existence est un questionnement perpétuel : « Comment trouver sa place parmi les autres ? Que devient-on après la mort ? » Il invente l’alphabet, puis l’écriture pour « garder la trace de la vie des hommes, de leurs aventures extraordinaires ». C’est ce qui a inspiré ce spectacle de « papier » avec des marionnettes, des figures à différentes échelles au graphisme très contrasté. Qu’il dépose une pierre pour faire un repère, qu’il éteigne une bougie ou joue un air de flûte, Hermès nous traverse de sa joie insouciante, dans un théâtre intimiste, de proximité.

——————————-

L’avis du Directeur artistique

La compagnie cannoise Arketal a longtemps été la seule compagnie de marionnette de l’Ouest des Alpes-Maritimes. Les marionnettistes se déplacent du monde entier pour suivre dans leur atelier des formations de conception et de fabrication auprès de Greta et Sylvie. Les spectacles d’Arketal sont emprunts d’une poésie et d’une esthétique qui, au fil des années, sont devenues la marque de fabrique de cette compagnie.

——————————-

Auteur-dramaturge Arnaud Beaujeu – Metteure en scène Sylvie Osman – Scénographe, factrice de marionnettes Greta Bruggeman – Scénographe, graphiste Antoine Oriola – Collaboratrices artistiques Sandrine Maunier, Alma Roccella, Juliana Dubovska – Interprète Antoine Formica – Compositrice Céline Ottria – Éclairagiste Pierre Olivier – Costumière Émeline Antuofermo.

Mentions obligatoires

Partenaire La Ville de Cannes – Résidences de création Lycée Carnot Cannes, La Fabrique Mimont à Cannes.

La compagnie Arketal est une compagnie en résidence, conventionnée par la DRAC PACA et la ville de Cannes. Elle est subventionnée par la Région Sud et le Département des Alpes-Maritimes.

Scène 55 55 Chemin de Faissole, 06250 Mougins Mougins 06250 Saint-Basile Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur http://scene55.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T19:00:00+01:00 – 2023-11-07T20:00:00+01:00

2023-11-07T19:00:00+01:00 – 2023-11-07T20:00:00+01:00

© Brigitte Pougeoise