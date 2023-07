ANGÈLE Scène 55 Mougins, 17 octobre 2023, Mougins.

D’après le film de Marcel Pagnol et le roman de Jean Giono Un de Baumugnes (1930)

Angèle, fille de paysans, vit avec ses parents dans une ferme provençale isolée, La Douloire. Albin, un jeune paysan, l’aime en secret. Mais il tarde à déclarer sa flamme. Un jour, Angèle se laisse séduire par Louis, un mauvais garçon de passage, qui l’entraîne à Marseille, la grande ville, et la prostitue. Saturnin, le dévoué valet de ferme, la retrouve et la ramène à La Douloire avec un « bâtard ». Le père accepte de les recueillir mais, pour sauver l’honneur de la famille, les séquestre dans une cave. Saturnin veille sur eux. En 1934, Marcel Pagnol, l’un des pionniers du cinéma parlant, adapte le roman de Giono dans son film Angèle. La compagnie Cartoun Sardines Théâtre transpose ce film sur scène. L’essentiel du texte de Pagnol est conservé. Les spectateurs sont avec les comédiens, sur le lieu du tournage, entre l’équipe technique et les rails de travelling des caméras. Le plateau rotatif permet au caméraman de changer de décor d’un simple mouvement de pivot : cuisine, bosquet, colline, cave, etc. La musique est inspirée de la nature de Provence, chère à Jean Giono dans son roman.

L’avis du Directeur artistique :

Pour le cinquantenaire de la disparition de Pagnol, j’ai choisi cette pièce dont le dispositif original, astucieux et immersif fait entrer le cinéma sur la scène du théâtre. Et avec lui cette histoire rurale de notre région telle que l’ont connue nos anciens. Le texte de Pagnol comme toujours nous fait du bien et fera découvrir son univers tendre. J’ai beaucoup aimé.

Conception, adaptation et mise en scène Patrick Ponce – Avec Anouk Darne-Tanguille, Marc Menahem, Thierry Otin, Bruno Bonomo, Fabien Gaertner, Stéphane Gambin – Scénographie Patrick Ponce, Stéphane Gambin – Assistanat mise en scène, Décors, régie générale et plateau Stéphane Gambin – Costumes Christian Burle – Musiques, création son, régie son Pierre Marcon – Création lumières Jean-Bastien Nehr – Régie lumière Leila Hamidaoui – Photos et vidéos Thibaud Ponce – Administration, production Mehdi Hebouche.

Production Cartoun Sardines Théâtre – Coproductions Théâtre et Ville d’Aubagne, Durance-Luberon-Verdon Agglomération, Théâtre de Corbeil Essonnes, Essonne-Sénart, Maison des Arts et du Léman Thononles-Bains – Partenaires / Soutiens DRAC, Département des Bouches-du-Rhône, centre départemental de création en résidence, Région PACA, CD13, DAC Ville de Marseille, ADAMI, FIJAD – Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques, Théâtre Jacques Coeur Lattes, Théâtre et Ville de Béziers, Théâtre Gymnase-Bernardines, Marseille .

Scène 55 55 Chemin de Faissole, 06250 Mougins Mougins 06250 Saint-Basile Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur http://scene55.fr

