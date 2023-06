PETROUCHKA, OU LE CHOIX D’HOLUBICHKA Scène 55 Mougins, 13 octobre 2023, Mougins.

PETROUCHKA, OU LE CHOIX D’HOLUBICHKA Vendredi 13 octobre, 20h30 Scène 55 ABBONNEMENT // TARIF B // TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS // DURÉE 55 MINUTES.

Pièce pour 6 danseurs – Création 2023 à Scène55

Dans une ville imaginaire, les boutiques ouvertes jour et nuit proposent, chaque jour, de nouveaux biens de consommation toujours plus beaux. Deux magiciens hypnotisent les consommateurs et leur font découvrir les derniers pantins animés que le monde entier va s’arracher : Le Maure, grand, brillant et majestueux ; Holubichka, la Ballerine, légère et superficielle, attirée par Le Maure ; et Petrouchka, timide, préférant la nature et le minimalisme, mais charmé par Holubichka. Un triptyque amoureux se dessine. Holubichka devra choisir entre l’opulence proposée par le Maure, ou la vie sobre et poétique de Petrouchka. La chorégraphe Émilie Lalande s’inspire de l’univers visuel du livret d’Alexandre Benois pour revisiter le Petrouchka d’Igor Stravinsky (1910-1911). Elle évoque ce monde ultra-consumériste, proche du nôtre, avec ses questions écologiques et sociétales, à travers des décors et des costumes en papier : pliages, découpages, « pop-up ». Sur la partition de Stravinsky, la danse – à dominante classique – change de rythme, se désarticule. Cette fantaisie chorégraphiqu pour tous les âges est pleine de couleurs et de magie.

———————————-

L’avis du Directeur artistique

Émilie Lalande qui a été première danseuse du Ballet Preljocaj est devenue, depuis quelques années, une chorégraphe très appréciée par les familles et le jeune public. Vous l’avez vue à Scène55 dans Pierre & le Loup, Le Carnaval des Animaux… et Quatuor à Corps pour Mozart. Sa venue est toujours un évènement et un plaisir à partager en famille.

———————————-

Chorégraphie et mise en scène Émilie Lalande – Interprètes Marius Delcourt, Nik Folini, Caroline Jaubert, Jean-Charles Jousni, Leonardo Santini, Jean Soubirou – Musique Igor Stravinsky – Conception Lumières Jean-Bastien Nehr – Musiques additionnelles Émilie Lalande – Scénographie Laure Devenelle assistée de Diane Coquard – Costumes Marie Vernhes et Émilie Lalande – Assistante chorégraphique Anaïs Pensé – Direction technique Guillaume Rouan

Mentions obligatoires

Production / Diffusion Mercedes Perez – Production Compagnie (1)Promptu – Coproductions et résidences Théâtres en Dracénie / Draguignan, Scène 55 / Mougins, Le Carré / Sainte-Maxime, Grand Théâtre de Provence / Aix-en-Provence, Le Carreau du Temple / Paris Théâtre des Franciscains / Béziers

Remerciements Théâtre Roger Barat / Herblay-sur-Seine – Soutiens (en cours) Région SUD, Département des Bouches-du-Rhône, Ville d’Aix-en-Provence, Adami – La Compagnie (1)Promptu est conventionnée par le Ministère de la Culture / DRAC PACA.

Scène 55 55 Chemin de Faissole, 06250 Mougins Mougins 06250 Saint-Basile Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur http://scene55.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T20:30:00+02:00 – 2023-10-13T22:00:00+02:00

© Émilie Lalande