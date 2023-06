PIAZZOLLA 3001, L’ODYSSÉE D’UN TANGO Scène 55 Mougins, 5 octobre 2023, Mougins.

PIAZZOLLA 3001, L’ODYSSÉE D’UN TANGO Jeudi 5 octobre, 20h30 Scène 55 ABONNEMENT // TARIF B // TOUT PUBLIC // DURÉE

Création 2023 à Scène55

Tango, chant et poésie d’un nouveau monde

Sur une idée originale de Frédéric Viale.

(Re)découvrez les chansons composées par Astor Piazzolla, légende argentine du bandonéon et du tango. Ces chansons furent interprétées par deux grandes chanteuses emblématiques : Amelita Baltar et Milva. La plupart des textes ont été écrits par le poète Horacio Ferrer, compagnon de route d’Astor. La musique de Piazzolla est imprégnée par l’atmosphère du tango. Les rues étroites de Buenos Aires, la nuit, quand déambulent marins, bandits et prostituées du quartier de La Boca. Entre chansons et oeuvres symphoniques, la chanteuse italo-argentine Antonela Lucia et 7 musiciens vous accompagnent dans un voyage à travers cette musique qui parle des sentiments humains : la tristesse, la mélancolie, la fougue, l’amour, l’espoir… et de la vie. Les chansons Preludio para el año 3001, Balada para un loco ou La bicicleta blanca sont revisitées. Vous apprécierez la version très rock de Las ciudades. Vous retrouverez aussi toute l’âme du tango de Piazzolla, avec le swing et la classe de Frédéric Viale, accordéoniste et jazzman de référence.

——————————–

L’avis du Directeur artistique

L’accordéoniste Frédéric Viale fut l’élève de Lucien Galliano (le père de Richard). Il est un musicien jazz reconnu à travers le monde (Europe, États-Unis, Amérique du Sud). Une illustre marque d’accordéons a même créé un modèle d’instrument à son nom. Ce programme dédié à Astor Piazzolla est une création soutenue par Scène55 avec le soutien de la DRAC Provence-Alpes Côte d’Azur. Et c’est un petit bijou.

——————————–

Bandonéon, arrangement, direction musicale Frédéric Viale – Chant Antonela Lucia – Guitare acoustique et électrique Léo Giannola – Piano et harpe Rossitza Milevska – Violon Marc Olivier – Contrebasse Éric Fassio – Claviers, percussions Patrick Mendez – Batterie Jérôme Achat – Technicien son Thomas Richeux – Technicien Lumière Andy Guignard – Régisseur Quentin Perpetue – Graphiste Jeremy Vazzoli

Mentions obligatoires

Production Diapason & Frédéric Viale.

Scène 55 55 Chemin de Faissole, 06250 Mougins Mougins 06250 Saint-Basile Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur http://scene55.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T20:30:00+02:00 – 2023-10-05T22:00:00+02:00

2023-10-05T20:30:00+02:00 – 2023-10-05T22:00:00+02:00

© Laurent Barnavon