LA LÉGENDE DU SAINT BUVEUR Scène 55 Mougins, 3 octobre 2023, Mougins.

Mardi 3 octobre, 20h30 Scène 55 DURÉE 1H15

Sous les ponts de Paris, Andréas, un sans-abri malmené par la vie, se rêve en homme d’honneur. Il s’accroche, croit à son destin, et défend le seul bien qu’il lui reste : sa dignité. La Légende du saint buveur est la dernière oeuvre de Joseph Roth, auteur et journaliste hongrois né sur le territoire de l’actuelle Ukraine. C’est un grand texte, au même titre que Vingt-quatre heures de la vie d’une femme ou encore Le Joueur d’échecs de son ami Stefan Zweig. Un monument d’auto-ironie, d’indulgence, et de résignation, écrit dans les années 1930 où l’auteur devait se résoudre à voir disparaître l’Europe centrale telle qu’il l’avait connue. Cet homme qui a tout perdu tire une force de son apparente fragilité. Son drame nous rappelle l’essentiel de notre vie : aimer et être aimé. Christophe Malavoy fait de cette oeuvre pleine d’humanité, une adaptation fraîche et irrévérencieuse, sensible et bouleversante. Il joue de la trompette, chante, raconte sa misère avec la dimension burlesque et comique de Buster Keaton ou Charlie Chaplin. La mise en scène repose sur peu d’éléments, et principalement sur l’imaginaire des spectateurs. Une lumière, un silence, une phrase musicale, et soudain, une finesse poétique vous touche en plein coeur et votre âme d’enfant s’éveille.

L’avis du Directeur artistique

Christophe Malavoy est aussi réalisateur pour le cinéma. On a retenu notamment son film Zone Libre, avec Mathilde Seigner, Tsilla Tchelton et Jean-Paul Roussillon. Dans cette pièce pleine de délicatesse – qui fait penser à un conte de Noël – il démontre toutes ses qualités de comédiens.

De Joseph Roth, Éditions du Seuil – Traduction Claude Riehl et Dominique Dubuy – Adaptation, mise en scène et interprétation Christophe Malavoy – Scénographie Francis Guerrier – Assistante mise en Scène Catherine Pello – Lumière Maurice Giraud.

Production Acte 2 en accord avec L’Arsène – Coproduction Théâtre Montansier / Versailles – Soutien Ville De Saint-Rémy-De-Provence

Scène 55 55 Chemin de Faissole, 06250 Mougins Mougins 06250 Saint-Basile Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur http://scene55.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-03T20:30:00+02:00 – 2023-10-03T22:00:00+02:00

© L’Arsène