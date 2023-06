TUTU Scène 55 Mougins, 29 septembre 2023, Mougins.

Six danseurs nous entraînent dans un maelström visuel effréné et plein d’humour. En 20 tableaux, ils revisitent les icônes du ballet, de la danse contemporaine, de salon, sportive et rythmique, académique ou acrobatique. C’est une ode à la danse, où la dérision côtoie l’exigence. L’occasion pour les néophytes de découvrir ses grands thèmes incontournables, et pour les plus avisés de les redécouvrir sous un jour nouveau, mais jamais dénaturés. Chaque tableau est une surprise haute en couleur, où la compagnie nous transporte dans son univers fantasque et théâtral. Les six interprètes hommes, tels des caméléons, endossent tous les rôles – plus de 40 personnages nous font rire, nous étonnent et nous impressionnent. Mais si la troupe est connue pour son autodérision, elle est aussi appréciée pour sa technique. Un pur moment de divertissement !

L'avis du Directeur artistique :

Après plusieurs années de tournées internationales, Tutu revient pour notre plus grand plaisir. Ce spectacle de danse et de cabaret plaira à toutes et à tous par la qualité irréprochable de la danse et l’humour communicatif. Il lancera parfaitement cette nouvelle saison.

Conception / Chorégraphie Philippe Lafeuille – Assistante du chorégraphe Flavie Hennion – Tutulogue Romain Compingt – Danseurs Marc Behra, David Guasgua M., Kamil Pawel Jasinski, Julien Mercier, Vincent Simon, Vincenzo Veneruso – Zentai Corinne Barbara – Lumières Dominique Mabileau – Assistée de Guillaume Tesson – Costumes Corinne Petitpierre – Assistée de Anne Tesson – Son Antisten – Régisseur général Vincent Butori – Régisseurs Lumière Maureen Sizun vom Dorp, Nicolas Bulteau – Régisseurs Plateau Marion Pauvarel, Caroline Costenoble – Habilleuses Hélène Jallat, Christiane Fanchone – Perruques Gwendoline Quiniou.

Diffusion Quartier Libre – Administration La Feuille d’Automne – Françoise EMPIO – Matthieu SALAS – Production Xavier Morelle – Coproduction Val Productions, Compagnie La Feuille d’Automne – Avec le soutien de Klap, Maison de la Danse à Marseille, Résidence de finalisation 2014 – Résidence de création L’Orange Bleue à Eaubonne, L’Apostrophe à Cergy Pontoise – Accueil studio TPE Scène conventionnée à Bezons, CND à Pantin.

