Mougins PRÉSENTATION DE LA SAISON 2023/24 Scène 55, 7 juin 2023, Mougins. PRÉSENTATION DE LA SAISON 2023/24 Mercredi 7 juin, 19h00 Scène 55 Gratuit – Sur inscription : contact-scene55@villedemougins.com ou 04 92 92 55 67 Découvrez vos spectacles de la prochaine saison, lors de la présentation officielle de la programmation 2023/24 : Mercredi 07 Juin à 19h, à Scène55. Au programme :

Présentation des spectacles de la saison 23/24 par le Directeur Artistique, René Corbier.

Scène 55 55 Chemin de Faissole, 06250 Mougins Mougins 06250 Saint-Basile Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur

