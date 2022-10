PETITES GÉOMÉTRIES Scène 55, 11 avril 2023, Mougins.

PETITES GÉOMÉTRIES 11 et 12 avril 2023 Scène 55

Hors-Abonnement // Tarif D // Durée 35 minutes // Tout public à partir de 3 ans

Compagnie Juscomama

Scène 55 55 Chemin de Faissole, 06250 Mougins Saint-Basile Mougins 06250 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

http://scene55.fr

Deux personnages portent, en lieu et place de leur tête, une boîte noire. Un masque à quatre faces en ardoise, sur lequel ils dessinent à la craie un ciel étoilé, une ville en noir et blanc, un paysage coloré… ou qui se change en visages aux multiples émotions. Ces boîtes noires racontent nos multiplicités, nos différentes facettes et nos egos absurdes qui nous enferment dans des masques sociaux. Les sons produits à l’intérieur de ces boîtes sont capturés par des microphones et travaillés en direct, déformés, mis en boucle, etc. Cet univers sonore complète le kaléidoscope d’images. Entre jeu masqué et théâtre d’objets, images animées, effets sonores et expression corporelle, c’est toute une histoire qui se dessine, se devine et parfois s’efface pour mieux se réinventer. Ce spectacle, à la fois simple et complexe, drôle et tragique, ouvre plusieurs géométries de lecture pour les petits dès 3 ans.

L’avis du Directeur artistique

Un voyage graphique, intelligent, délicat et poétique, comme il en existe peu. Ce joli moment familial fait rêver les grands tout en stimulant l’imagination des tout-petits.

Conception Justine Macadoux et Coralie Maniez – Interprétation Justine Macadoux et Coralie Maniez, Elisabetta Spaggiari et Jessica Hinds (en alternance) – Création son Antoine Aubry – Création lumière Mickaël Philis et Jean-Luc Chanonat – Regard extérieur Benjamin Villemagne – Régie Antoine Aubry, Jean-Baptiste Aubonnet, Fanny Lacour (en alternance)

Production Ballet Cosmique – Production déléguée Théâtre Paris-Villette – Soutiens TJP, CDN de Strasbourg, la BatYsse, lieu dédié aux arts de la marionnette (Pélussin), Espace Périphérique (Mairie de Paris – Parc de la Villette).



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-11T19:00:00+02:00

2023-04-12T11:30:00+02:00

Photo : Antoine Aubry