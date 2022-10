La compagnie des lutins Scène 55 Mougins Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Le voleur de lune… Scène 55 55 Chemin de Faissole, 06250 Mougins Saint-Basile Mougins 06250 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 92 92 55 67 Scène 55 est un espace culturel dédiés à la culture avec un théâtre, une école de musique, des ateliers de pratique artistique, un lieu de résidence dédié à la marionnette… A quelques heures de la grande tournée, aidés par la très moderne machine à cadeaux ; tous les lutins s’affairent à la préparation de la livraison tant attendue des cadeaux de Noël

Tous ?? Presque tous !!

Pour le lutin farceur, tous les prétextes sont bons pour échapper aux corvées et mettre l’atelier sans dessus dessous.

Mais que faire quand la lune semble avoir été kidnappée par un esprit malin ?

Les lutins parviendront-ils à remplir leur mission avant l’heure du grand départ ?

Le traîneau du Père Noël sera-t-il fin prêt ?

Une comédie musicale mêlant danseurs, comédiens et acrobates…

Un univers musical coloré, poétique et déjanté !!

Une grande aventure au cœur de l’atelier le plus mystérieux du monde…

Oserez-vous entr’ouvrir la fenêtre et garder le secret………. Tarif adulte : 16€

Tarif enfant : 10€

