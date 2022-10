EN SCÈNE MONSIEUR GUITRY Scène 55 Mougins Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

EN SCÈNE MONSIEUR GUITRY Scène 55, 17 novembre 2022, Mougins. EN SCÈNE MONSIEUR GUITRY Jeudi 17 novembre, 20h00 Scène 55

Théâtre du Verseau Scène 55 55 Chemin de Faissole, 06250 Mougins Saint-Basile Mougins 06250 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 92 92 55 67 Scène 55 est un espace culturel dédiés à la culture avec un théâtre, une école de musique, des ateliers de pratique artistique, un lieu de résidence dédié à la marionnette… 56 ans de carrière et une oeuvre colossale : 123 pièces et 36 films.

Sacha Guitry fascine, irrite, séduit.On le dit misogyne, méprisant, égoïste, mégalomane.Seul en scène, Gilles Gauci dresse un portrait inattendu de ce monument de la littérature. Il incarne Sacha Guitry dans une adaptation construite à partir d’un montage de textes issus de l’oeuvre de l’auteur.

