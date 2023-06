DOM JUAN Scène 55 Mougins, 18 octobre 2022, Mougins.

Dans le cadre de « L’Année Molière », pour le 400e anniversaire de la naissance du dramaturge.

Teddy Melis (Sganarelle) a été nommé aux Molières 2022 dans la catégorie « Révélation masculine de l’année »

Jeune noble vivant en Sicile, Dom Juan accumule les conquêtes amoureuses, et les abandonne ensuite au déshonneur. Son valet Sganarelle est terrorisé par son insolence et son cynisme. Ils fuient, poursuivis par Elvire, épouse éplorée délaissée par le séducteur.

En 1665, un an après avoir reçu l’interdiction de jouer Tartuffe, Molière revient avec un personnage encore plus dangereux pour la société : le séducteur, libertin, athée et hypocrite Dom Juan. La pièce est suspendue après treize représentations. Elle ne sera reprise que bien après la mort de l’auteur.

Le metteur en scène Jean-Philippe Daguerre – 4 Molières avec Adieu Monsieur Haffmann – signe une adaptation rythmée, drôle, toute en couleurs de kermesse et en costumes circassiens. Trois musiciens sur un podium (accordéon, violoncelle, cajon, chant, trompettes) accompagnent habilement les péripéties de ce Dom Juan en clown blanc et de son bondissant Sganarelle.

L’avis du Directeur artistique

Un univers chatoyant, des comédiens prodigieux, les musiques tziganes de

Petr Ruzicka (1er violon de l’Orchestre National de Tchécoslovaquie).

Il faut voir ce Dom Juan novateur et réjouissant !

Texte Molière – Mise en scène Jean-Philippe Daguerre – Coproduction Théâtre Le Ranelagh – Comédiens Simon Larvaron (Dom Juan, fils de Dona Louisa), Teddy Melis (Sganarelle, valet de Dom Juan), Vanessa Cailhol (Elvire, femme de Dom Juan / Mathurine), Grégoire Bourbier

(Gusman / Pierrot / Le Pauvre), Nathalie Kanoui (Dona Louisa, mère de Dom Juan), Charlotte Ruby (Charlotte, paysanne), Tonio Matias et André-Marie Mazure (La Violette / Ragotin / La Ramée) – Orchestre (3 musiciens sur scène, sans partition) Charlotte Ruby (violoncelle et chant), Tonio Matias (accordéon et cajon), André-Marie Mazure (trompette et cajon) –

Création et direction musicale Petr Ruzicka – Chorégraphie Mariejo Buffon – Costumes Corinne RossI – Décor et scénographie Sophie Jacob – Création lumières Idalio Guerreiro

Scène 55 55 Chemin de Faissole, 06250 Mougins Mougins 06250 Saint-Basile Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur http://scene55.fr

