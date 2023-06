ERIK TRUFFAZ Scène 55 Mougins, 13 octobre 2022, Mougins.

ERIK TRUFFAZ Jeudi 13 octobre 2022, 20h30 Scène 55 Abonnement // Tarif B // Tout public // Durée 1H

Erik Truffaz naît en 1960. Il grandit dans le pays de Gex, région où Voltaire faisait son commerce d’idées. Dès l’âge de 8 ans, il découvre la scène aux côtés de son père saxophoniste. À 14 ans, il électrifie sa trompette en achetant une pédale wah-wah. Il répète avec des amis dans une cave sombre et prometteuse. En 1978, il adore particulièrement faire la vaisselle en écoutant Ornette Coleman. En 1987, il joue à Montreux avec le groupe brésilien Cruseiro do sul, puis il s’envole pour New York. En 1993, il obtient le prix du jury au concours de la Défense de la Ville de Paris. De 1996 à 2008, il sort 12 albums sous le fameux label Blue Note, dont 4 sont composés et réalisés avec le Truffaz quartet. Dès 2003, Erik se produit avec le Harald Hearter Band, aux côtés de Joe Lovano, Dewey Redman, Chris Potter et Mickaël Breacker… qui le compare à Roy Hargrove. De concerts en enregistrements, Erik voyage à Paris, Montréal, Benares, Calcutta, Mexico (…) et se nourrit de musiques du monde, de rap, de drum’n bass. Il collabore avec Didier Lockwood, Richard Galliano, Christophe, l’Orchestre National de Lille, Oxmo Puccino, Rokia Traoré, Murcof, Talvin Singh… En 25 ans d’une riche carrière, il a enregistré 20 albums.

À la demande du festival du film d’Angoulême, Erik Truffaz décide de revisiter des thèmes majeurs du cinéma français, en compagnie de son complice Marcello Giuliani ( Basse) et des musiciens Alexis Anérilles (clavier), Raphaël Chassin (Batterie)et Matthis Pascaud (Guitare) . Vous retrouverez avec plaisir les bandes originales que vous connaissez : Le cercle rouge, La horse, Manon, Fantomas, Ascenseur pour l’échafaud, Le casse, Les choses de la vie, Les tontons flingueurs, Requiem pour un con, etc.

L’avis du Directeur artistique

On ne présente plus Erik Truffaz, véritable Maître du jazz. La curiosité de ce

concert : pour la première fois de sa carrière, il reprendra des musiques de films. Sa venue à Mougins est un évènement !

Trompette Erik Truffaz – Guitare Giani Caserotto – Claviers Alexis Anérilles – Basse Marcello Giuliani – Batterie Raphaël Chassin

Scène 55 55 Chemin de Faissole, 06250 Mougins Mougins 06250 Saint-Basile Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur http://scene55.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-13T20:30:00+02:00 – 2022-10-13T22:00:00+02:00

Photo : Yuji Watanabe