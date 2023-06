TAP FACTORY Scène 55 Mougins, 27 septembre 2022, Mougins.

TAP FACTORY Mardi 27 septembre 2022, 20h30 Scène 55 Abonnement // Tarif B // Tout public // Durée 1H

Tournée spéciale « 10e anniversaire », dans toute la France !

Tap Factory est LE spectacle pluridisciplinaire par excellence. Dans un imposant décor industriel, le chorégraphe et metteur en scène Vincent Pausanias imagine une performance grandiose qui fait fusionner la danse contemporaine, les claquettes, le hip-hop, le cirque, les acrobaties aériennes et au sol, la comédie et la poésie… le tout rythmé par des percussionnistes époustouflants. Un assemblage mené tambours battants (c’est le cas de le dire) par une troupe d’artistes reconnue mondialement. Joué plus de 500 fois à travers le monde (Paris, Londres, Portugal, Espagne, Colombie, Chine, USA…), Tap Factory repart sur les routes de France pour célébrer, sur scène, son dixième anniversaire. Cette superproduction « à l’Américaine » déton(n)ante et emplie d’énergies positives, émerveillera tous les spectateurs, du plus jeune au plus ancien.

L’avis du Directeur artistique

Reporté plusieurs fois depuis 2020, nous avons dû persévérer pour pouvoir vous proposer ce divertissement tonitruant, urbain et cadencé, dans l’esprit du célèbre Stomp. Un grand spectacle, à voir en famille. Du tonus garanti pour la semaine !

Producteur exécutif Patrice Marques – Création & direction Vincent Pausanias – Créateur lumière François Delahaye – Créateur son Olivier Hamon – Avec Jérémie Champagne (Newby), Konan Kouassi (Sweeper), Thomas Boutilier (Grumpy), Karim Torqui (Foreman), Xavier Bouyer

(Mechanic), Abdoulaye Keita (Babou Flex), Arthur Benhamou (Small Joe), Andrea Catozzi (Happy) – Production Indigo Productions et Tap Factory Productions.

Scène 55 55 Chemin de Faissole, 06250 Mougins Mougins 06250 Saint-Basile Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur http://scene55.fr

