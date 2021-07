Carcarès-Sainte-Croix Église Saint-Pierre-ès-Liens Carcarès-Sainte-Croix, Landes Scénavision sur l’histoire des Landes Église Saint-Pierre-ès-Liens Carcarès-Sainte-Croix Catégories d’évènement: Carcarès-Sainte-Croix

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Pierre-ès-Liens

### Revivez l’histoire des Landes à travers des spectacles de son et lumières dont la « Noce Gascogne » et découvrez les églises romanes à travers un diaporama. [https://youtu.be/3FN_hyFz2aU](https://youtu.be/3FN_hyFz2aU)

Gratuit – 16 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T21:30:00 2021-09-17T22:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T18:30:00

Lieu Église Saint-Pierre-ès-Liens Adresse Route de Carcarès, 40400 Carcarès-Sainte-Croix Ville Carcarès-Sainte-Croix