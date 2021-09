Scénarios futurs Pavillon de l’Arsenal, 4 octobre 2021, Paris.

**Ténor qui chante de l’opéra à sa fenêtre, applaudissements à 20 heures, DJ pour un balcon-concert, cours de gymnastique, jeux entre voisins ou encore simple sieste au soleil, la fenêtre a incarné pendant le confinement une figure d’évasion individuelle et une appartenance collective. Devenue l’objet de détournement fonctionnel toujours plus partagé, elle a été le signe d’une interaction avec l’environnement dépassant sa fonction initiale de source de lumière et d’aération. Lauréat de FAIRE 2020, le projet Scénarios futurs, porté par les architectes Cyrus Ardalan, Ophélie Dozat et Lucien Dumas, questionne l’usage de nos fenêtres de demain à travers soixante dispositifs, et a été l’objet d’un workshop avec les étudiants en troisième année de l’École nationale d’architecture de Versailles.** Comment s’approprier un cadre déjà tracé ? De quelles manières investir un mètre carré supplémentaire ? Quel programme ajouter à son appartement ? La fenêtre en tant que projet permet d’imaginer de nouveaux modes de vie et devient l’outil constructif pour habiter la ville autrement, pendant et après la pandémie. Revendiquer l’habitation privée et le vivre-ensemble, construire/déconstruire notre façon de penser l’espace, transformer l’expérience du confinement en potentiel architectural sont autant de prérogatives soulevées avec légèreté par cette exposition qui s’articule autour des usages premiers : se reposer, se nourrir, communiquer, se faire plaisir, travailler, se défouler. Cette recherche prospective interroge l’acte de construire dans un environnement codifié, dont la façade est tant l’épiderme que l’enjeu. Si elle s’appuie sur trois différentes typologies d’habitations parisiennes, immeubles haussmanniens, logements des faubourgs et tours nouvelles, elle s’affranchit des réglementations urbaines pour révéler les nouvelles interactions de voisinage nées pendant l’épidémie, concevoir des outils de réhabilitation et d’amélioration de l’existant, et offrir à chacun en toute liberté un mètre supplémentaire à programmer. [**En savoir plus**](https://www.pavillon-arsenal.com/fr/expositions/12214-scenarios-futurs.html) _Exposition présentée du 5 octobre au 7 novembre 2021_ _Entrée libre selon les règles sanitaires en vigueur, l’accès est soumis au port du masque à partir de 12 ans et la présentation d’un pass sanitaire._ _#scenariosfuturs_

DISPOSITIFS DE FAÇADE POST-CONFINEMENT

