5 5 EUR Mosaï et Vincent s’adressent aux plus petits avec leurs compositions acoustiques : mélange de poésies sonores, de percussions corporelles, d’instruments à cordes et de samples. Sur un îlot lumineux, les enfants rassemblés autour des musiciens dans un décor à la fois intimiste et poétique, se laissent bercer doucement par des mélodies pop puis, sont invités petit à petit, à s’éveiller, se lever et danser sur des compositions électro

Spectacle musical pour les p’tits bouts de 0 à 3 ans

scelia@sargeleslemans.fr

