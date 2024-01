« HISTOIRES EN VADROUILLE » À SCEAUX D’ANJOU Bibliothèque Le Nautilus Sceaux-d’Anjou, mercredi 24 avril 2024.

« HISTOIRES EN VADROUILLE » À SCEAUX D’ANJOU Bibliothèque Le Nautilus Sceaux-d’Anjou Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 10:00:00

fin : 2024-04-24

« Histoires en vadrouille » une animation proposée par les conteurs bénévoles du réseau des bibliothèques, pour petits et grands

Pour le plaisir des petits et des plus grands, les conteurs

bénévoles vous proposent de découvrir des histoires

drôles, poétiques, émouvantes, surprenantes et sportives.

À découvrir et à partager en famille ! Animées par les

bénévoles du réseau des bibliothèques des Vallées du

Haut-Anjou

Informations / réservations

Office de tourisme de l’Anjou bleu :

Officedetourisme@anjoubleu.com / 02 41 92 86 83

.

Bibliothèque Le Nautilus 2 place Sainte-Catherine

Sceaux-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire officedetourisme@anjoubleu.com



