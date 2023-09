Soirée paëlla Sceau-Saint-Angel Catégories d’Évènement: Dordogne

Sceau-Saint-Angel Soirée paëlla Sceau-Saint-Angel, 30 septembre 2023, Sceau-Saint-Angel. Sceau-Saint-Angel,Dordogne Paëlla cuisinée sur place. Réservation jusqu’au 23/09..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . EUR. Sceau-Saint-Angel 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Paëlla cooked on site. Reservations until 23/09. Paëlla cocinada in situ. Reservas hasta el 23/09. Paëlla vor Ort gekocht. Reservierung bis zum 23/09. Mise à jour le 2023-09-19 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

