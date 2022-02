Scealta Na Mara (les histoires de la mer) Ottrott, 11 mars 2022, Ottrott.

Scealta Na Mara (les histoires de la mer) Ottrott

2022-03-11 20:15:00 – 2022-03-11 22:00:00

Ottrott Bas-Rhin Ottrott

EUR Le duo Ionnda tient son nom de l’appel des Selkies, ces sirènes mi femmes, mi phoques qui peuplent les légendes des Hébrides, en Ecosse, gardiennes du royaume des profondeurs de la mer.

Entre musiques d’Irlande, d’Ecosse et quelques écarts vers l’Angleterre, le duo déambule, au détour des falaises récolte quelques chants de sirènes et coquillages, navigue en territoire inconnu et dessine son chemin au son de la voix et de la harpe en s’accompagnant des rythmes du bodhràn.

Laissez-vous porter par un répertoire de chansons racontant les paysages escarpés et l’amour des boucles rousses, les amitiés indéfectibles et les éclats des vagues.

Avec le duo Ionnda, laissez-vous porter par un répertoire de chansons racontant les paysages escarpés et l’amour des boucles rousses, les amitiés indéfectibles et les éclats des vagues.

+33 6 51 27 86 80

Le duo Ionnda tient son nom de l’appel des Selkies, ces sirènes mi femmes, mi phoques qui peuplent les légendes des Hébrides, en Ecosse, gardiennes du royaume des profondeurs de la mer.

Entre musiques d’Irlande, d’Ecosse et quelques écarts vers l’Angleterre, le duo déambule, au détour des falaises récolte quelques chants de sirènes et coquillages, navigue en territoire inconnu et dessine son chemin au son de la voix et de la harpe en s’accompagnant des rythmes du bodhràn.

Laissez-vous porter par un répertoire de chansons racontant les paysages escarpés et l’amour des boucles rousses, les amitiés indéfectibles et les éclats des vagues.

Ottrott

dernière mise à jour : 2022-01-11 par