Atelier création de fromage de chèvre en famille SCEA Le Bardonneau (chèvrerie RAFFIER) Val-d’Auge, 28 décembre 2023, Val-d'Auge.

Val-d’Auge Charente

Début : 2023-12-28 10:00:00

fin : 2023-12-28 12:00:00

Jeudi 28 déc. à 10h, découvrez la chèvrerie Raffier en famille, visite de la chèvrerie, de la fromagerie, fabrication de votre fromage et dégustation des produits. Tarif 7€ et 4.50€ – de 8 ans.

SCEA Le Bardonneau (chèvrerie RAFFIER)

Val-d’Auge 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine



