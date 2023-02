SCAPIN LE CARRE SEVIGNE, 28 février 2023, CESSON SEVIGNE.

SCAPIN LE CARRE SEVIGNE. Un spectacle à la date du 2023-02-28 à 20:00 (2023-02-28 au ). Tarif : 31.2 à 31.2 euros.

Pont des Arts (05044/005049/003785/003784) présente ce spectacle. Théâtre. D’après Molière – Cie de l’éternel été Dans un rythme endiablé, une troupe de cinq comédiens, musiciens et chanteurs s’empare d’une des comédies les plus drôles de Molière. Un classique de la comédie revisité en musique dans l’esprit du théâtre de tréteaux et de la comédie italienne. Réservation PMR: 02 99 83 52 20

Votre billet est ici

LE CARRE SEVIGNE CESSON SEVIGNE 1 RUE DU BAC Ille-et-Vilaine

Pont des Arts (05044/005049/003785/003784) présente ce spectacle.

Théâtre. D’après Molière – Cie de l’éternel été

Dans un rythme endiablé, une troupe de cinq comédiens, musiciens et chanteurs s’empare d’une des comédies les plus drôles de Molière. Un classique de la comédie revisité en musique dans l’esprit du théâtre de tréteaux et de la comédie italienne.

Réservation PMR: 02 99 83 52 20

.31.2 EUR31.2.

Votre billet est ici