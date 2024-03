SCAPIN AU JARDIN adaptation déjantée des fourberies de Scapin de Molière avec 8 outils de jardin comme personnages objets ! Maison des Arts et de la Musique – MAM Orléans, vendredi 31 mai 2024.

SCAPIN AU JARDIN adaptation déjantée des fourberies de Scapin de Molière avec 8 outils de jardin comme personnages objets ! Tous publics à partir de 8 ans, 1H10. 188 représentations depuis 2013, Scapin au jardin va à la rencontre d’un public familial qui ne se lasse pas de trouver cette adaptation des plus originales ! Vendredi 31 mai, 20h30 Maison des Arts et de la Musique – MAM TARIF UNIQUE 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T20:30:00+02:00 – 2024-05-31T21:30:00+02:00

Fin : 2024-05-31T20:30:00+02:00 – 2024-05-31T21:30:00+02:00

prix « The best Creativity Award » au festival international de la marionnette de Nanchong – Chine en 2014.

La recréation de François Manuelian, c’est un peu comme si Molière se retrouvait un beau matin sans sa compagnie, et décidait de jouer malgré tout sa farce, tout seul, avec les moyens qui lui tombent sous la main dans son jardin, et pourquoi pas une pelle pour Léandre et un râteau pour Octave ou un bidon pour Sylvestre ?… et la magie du théâtre fait le reste pour nous embarquer dans cette farce mi- morale mi- loufoque, dénonciation satirique des mariages arrangés.

Maison des Arts et de la Musique – MAM Cours Victor Hugo 45100 ORLEANS Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire

