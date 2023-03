Scandale et Tarte aux Pommes FAMILIA THEATRE BERCK Catégories d’Évènement: Berck

Scandale et Tarte aux Pommes FAMILIA THEATRE, 20 mai 2023, BERCK. Scandale et Tarte aux Pommes FAMILIA THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-05-20 à 21:00 (2023-05-19 au ). Tarif : 15.0 à 15.0 euros. Le jour de ses 40 ans, la comédienne Tara Sawyer a tenté de tuer son mari, il est actuellement entre la vie et la mort… Voilà de quoi remuer la sphère médiatique, mais aussi, la sphère intime… Surtout quand les 2 meilleures amies de l’actrice débarquent ! Mensonges, souvenirs, manipulations et trahisons en perspective… Scandale et Tarte aux Pommes Votre billet est ici FAMILIA THEATRE BERCK 9, Rue de la Marine Pas-de-Calais Le jour de ses 40 ans, la comédienne Tara Sawyer a tenté de tuer son mari, il est actuellement entre la vie et la mort… Voilà de quoi remuer la sphère médiatique, mais aussi, la sphère intime… Surtout quand les 2 meilleures amies de l’actrice débarquent !

