Scandale et Décadence Théâtre La passerelle Gap Catégories d’Évènement: Gap

Hautes-Alpes

Scandale et Décadence Théâtre La passerelle, 27 février 2023, Gap . Scandale et Décadence 137 Boulevard Georges Pompidou Théâtre La passerelle Gap Hautes-Alpes Théâtre La passerelle 137 Boulevard Georges Pompidou

2023-02-27 19:00:00 – 2023-02-27

Théâtre La passerelle 137 Boulevard Georges Pompidou

Gap

Hautes-Alpes EUR 6 23 Pour contrer la solitude et l’ennui, deux amis jouent à être Proust et sa gouvernante dévouée. Au menu, chamailleries, souvenirs et commentaires acerbes sur les “people” de la Belle Époque. Un régal ! accueil@theatre-la-passerelle.com +33 4 92 52 52 52 https://www.theatre-la-passerelle.eu/Scandale-et-Decadence Théâtre La passerelle 137 Boulevard Georges Pompidou Gap

dernière mise à jour : 2023-02-14 par

Détails Catégories d’Évènement: Gap, Hautes-Alpes Autres Lieu Gap Adresse Gap Hautes-Alpes Théâtre La passerelle 137 Boulevard Georges Pompidou Ville Gap lieuville Théâtre La passerelle 137 Boulevard Georges Pompidou Gap Departement Hautes-Alpes

Gap Gap Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gap /

Scandale et Décadence Théâtre La passerelle 2023-02-27 was last modified: by Scandale et Décadence Théâtre La passerelle Gap 27 février 2023 137 Boulevard Georges Pompidou Théâtre La passerelle Gap Hautes-Alpes Hautes-Alpes Théâtre La passerelle Gap

Gap Hautes-Alpes