SCALP (SAISON THEATRE DU GRAND ROND) Toulouse, 22 avril 2022, Toulouse.

SCALP (SAISON THEATRE DU GRAND ROND) 2022-04-22 – 2022-04-22 THÉÂTRE DES MAZADES 10 avenue des Mazades

Toulouse Haute-Garonne

Un soir, une créature non identifiée (poule chevelue sortant du frigo !) lui rend visite et lui arrache une part de son innocence. Depuis ce jour, la vie de Michel Machin change du tout au tout. Tout s’enchaîne alors très vite sous nos yeux : du soupçon dont il est l’objet par deux inspecteurs blonds platine et imper en cuir style good cop/bad cop, à la visite d’un médecin un peu trop branché barbituriques sur ordonnance et vacances à Hawaï… (c’est décousu on vous a dit !)

Les vieux démons de Michel Machin refont surface pour le meilleur et pour le rire ! Le collectif Méchant Machin happe son public pendant 1h20 à grand renfort de cascades décalées, d’absurde et malgré tout, on a la frousse ! A mi-chemin entre un univers à la David Lynch et Les Monthy Python, cette création hybride et inclassable ne vous laissera pas indifférent·e·s !

Avec : Emmanuel Gil, Marek Kastelnik, Antoine Nicaud

Regard extérieur : Agnès Tihov – Décors et accessoires : Lisa Peyron, Martin Martin – Création lumière : Marco Simon – Technique : Martin Martin – Costumes : Karine Delaunay

Compagnie : Collectif Méchant Machin

La vie de Michel Machin est on ne peut plus banale. Prof de musique à son domicile, suivi par son psy depuis une douzaine d’années, il mène une vie tranquille dans son appartement donnant sur le parc.

Genre : Cauchemar burlesque capillotracté !

Durée : 1h20

