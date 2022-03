SCALP Léognan, 4 mars 2022, Léognan.

SCALP Rue du 19 Mars 1962 Espace Culturel Georges Brassens Léognan

2022-03-04 – 2022-03-04 Rue du 19 Mars 1962 Espace Culturel Georges Brassens

Léognan Gironde

Le monde est rempli d’histoires.

Certaines histoires sont faites pour nous endormir.

D’autres pour nous maintenir éveillés.

Nous en sommes parfois les auteurs.

Et parfois les acteurs.

D’aucun se trouve insipide au sein de sa propre histoire et voudrait en changer le cours. Mais peut-on être à la fois l’auteur et l’acteur de sa propre destinée ?

Nous nous évertuons à trouver une place sans comprendre que tout est mouvement depuis l’eau qui nous compose jusqu’à l’air que nous respirons,

tout bouge et les choses ne sont pas faites pour tourner autour de nous, elles tournent et nous tournons avec elles…

Le monde est rempli d’histoires.

Certaines histoires sont faites pour nous endormir.

D’autres pour nous maintenir éveillés.

Nous en sommes parfois les auteurs.

Et parfois les acteurs.

D’aucun se trouve insipide au sein de sa propre histoire et voudrait en changer le cours. Mais peut-on être à la fois l’auteur et l’acteur de sa propre destinée ?

Nous nous évertuons à trouver une place sans comprendre que tout est mouvement depuis l’eau qui nous compose jusqu’à l’air que nous respirons,

tout bouge et les choses ne sont pas faites pour tourner autour de nous, elles tournent et nous tournons avec elles…

+33 5 57 96 01 30

Le monde est rempli d’histoires.

Certaines histoires sont faites pour nous endormir.

D’autres pour nous maintenir éveillés.

Nous en sommes parfois les auteurs.

Et parfois les acteurs.

D’aucun se trouve insipide au sein de sa propre histoire et voudrait en changer le cours. Mais peut-on être à la fois l’auteur et l’acteur de sa propre destinée ?

Nous nous évertuons à trouver une place sans comprendre que tout est mouvement depuis l’eau qui nous compose jusqu’à l’air que nous respirons,

tout bouge et les choses ne sont pas faites pour tourner autour de nous, elles tournent et nous tournons avec elles…

Espace Culturel Georges Brassens

Rue du 19 Mars 1962 Espace Culturel Georges Brassens Léognan

dernière mise à jour : 2021-07-22 par