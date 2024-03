Scaldes, poètes atomiques , Björk… la poésie islandaise en éruption incessante Galerie Ísland Morlaix, dimanche 17 mars 2024.

De la tradition scaldique du Xe siècle au courant atomique qui a révolutionné le genre dans les années 50, la poésie a toujours eu une place significative dans la production littéraire islandaise.

Ni marginalisée ni figée dans la tradition, c’est toujours un genre très pratiqué, très lu et respecté, capable de se saisir de tous les débats de société et politiques (Birgitta Jonsdottir, fondatrice du Parti Pirate islandais et brièvement Première Ministre en 2016, était déjà connue comme poète), et de renouveler encore et toujours le rapport à la nature.

Ólöf Pétursdóttir, spécialiste en culture celtique et en littérature islandaise moderne et ancienne, traductrice (en français et en breton) de textes romanesques et poétiques, et Janick Moisan, médiatrice culturelle, metteuse en scène et islandophile passionnée, alterneront lectures de textes et échanges avec le public sur cette production très vivante.

Événement proposé dans le cadre d’un week-end « il fait un temps de poésie », organisé avec la librairie Les Déferlantes, la galerie Le 6 et la Tannerie à l’occasion du Printemps des poètes et du Mois du livre en Bretagne.

Réservation conseillée par e-mail .

Début : 2024-03-17 14:45:00

fin : 2024-03-17 16:30:00

Galerie Ísland 67 Rue du Mur

Morlaix 29600 Finistère Bretagne galerie.island@protonmail.com

