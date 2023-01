École d’été 2023: Intelligence Artificielle et Nutrition-Santé SCAI, 28 août 2023, Paris.

École d’été 2023: Intelligence Artificielle et Nutrition-Santé 28 août – 1 septembre SCAI

Prise en charge des coûts de mobilité et d’hébergement pour les étudiants et formateurs sélectionnés. Appel à candidature février 2023. Tarif pour les industriels à venir.

L’INAF-NUTRISS et l’IID de l’Université Laval (Québec) collaborent avec l’équipe de SCAI (Paris) pour organiser une école d’été IA et Nutrition-Santé en août 2023.

L’INAF-NUTRISS et l’Institut d’intelligence et données (IID) de l’Université Laval collaborent avec l’équipe du centre d’intelligence artificielle Sorbonne Center for Artificial intelligence (SCAI) https://scai.sorbonne-universite.fr/ et des partenaires européens pour organiser une école d’été sur la thématique de l’intelligence artificielle appliquée à la nutrition-santé. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique entre l’Université Laval et Sorbonne Université ainsi que dans le cadre l’année d’innovation Franco-Québecoise 2023.

Cette école d’été aura lieu du 28 août au 1 septembre 2023 dans les locaux de SCAI à Paris et vise à proposer un programme pédagogique novateur associant étroitement les problématiques de nutrition (alimentation, diabète, métabolomique, etc.) à celle de l’intelligence artificielle (apprentissage machine, explicabilité, interaction humain machine, etc.). Pour cette première édition nous souhaitons accueillir entre 30 et 40 étudiants gradués et chercheurs post-doctoraux (environ 10 en provenance de ULaval/Québec et 20 de l’Europe), issus du monde de la santé et de l’informatique – intelligence artificielle et valorisation de la donnée. La semaine sera rythmée par des cours et des travaux pratiques. Les étudiants travailleront en binôme afin de favoriser au maximum les échanges d’expertise.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-28T09:00:00+02:00

2023-09-01T20:00:00+02:00