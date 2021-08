Scaër Treuscoat Her par Créménet Finistère, Scaër Découverte des Jardins de Treuscoat Treuscoat Her par Créménet Scaër Catégories d’évènement: Finistère

Découverte des Jardins de Treuscoat Treuscoat Her par Créménet, 14 août 2021 14:30, Scaër. 14 août – 12 septembre 5€ 06 85 01 55 76 Une promenade botanique dans un cadre enchanteur Les acidophiles des Jardins de Treuscoat vous proposent une immersion dans un cadre exceptionnel pour vous ressourcer. Prenez le temps d’observer, de sentir, de toucher, de méditer dans ce parc d’une grande richesse botanique d’une étendue de 5 hectares.

Causerie sur les thèmes suivants : les hydrangeas et les arbres et arbustes rares.

Prendre rendez-vous Treuscoat Her par Créménet SCAER 29390 Scaër Finistère samedi 14 août – 14h30 à 18h30

dimanche 15 août – 14h30 à 18h30

samedi 21 août – 14h00 à 18h00

dimanche 22 août – 14h00 à 18h00

samedi 28 août – 14h00 à 18h00

dimanche 29 août – 14h00 à 18h00

samedi 4 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 5 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 11 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 12 septembre – 14h00 à 18h00

