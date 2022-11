Scaër fait son cinéma – Le Prélude d’Adrian

2022-11-25 – 2022-11-25 Né d’un père breton et d’une mère qui a vécu la chute de l’Union soviétique, Adrian Herpe est un jeune pianiste formé à l’école ukrainienne. Pour espérer un jour se produire dans de prestigieuses salles de concert, à l’aube de sa vie d’adulte, il lui faudra faire un pas à l’ouest et rejoindre les bancs d’un conservatoire européen. Sa famille, étrangère à la musique classique, l’accompagne vaille que vaille, d’est en ouest, sur le chemin du succès. En présence de la réalisatrice – Un film de 48min de Laëtitia Gaudin-Le Puil dernière mise à jour : 2022-11-19 par

