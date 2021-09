Albi Albi Albi, Tarn SCA / COGNAC – ST JEAN D’ANGELY Albi Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

SCA / COGNAC – ST JEAN D’ANGELY Albi, 2 octobre 2021, Albi. SCA / COGNAC – ST JEAN D’ANGELY 2021-10-02 19:00:00 19:00:00 – 2021-10-02 20:30:00 20:30:00 STADIUM MUNICIPAL 283 AVENUE COLONEL TEYSSIER

Albi Tarn Albi EUR 20 Après un premier bloc de 3 matchs réussi avec 2 victoires et une défaite, le SCA retrouve enfin le Stadium pour y affronter l’Union Cognac – St-Jean-d’Angély ce Samedi 2 Octobre à 19h. billetterie@sca-albi.fr +33 5 63 54 69 30 http://www.sca-albi.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-24 par Office de Tourisme d’Albi

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Albi Adresse STADIUM MUNICIPAL 283 AVENUE COLONEL TEYSSIER Ville Albi lieuville 43.92214#2.16586