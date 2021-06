Borgo Centre d’entraînement Country club Borgo Borgo, Haute-Corse SC Bastia Summer Camps Centre d’entraînement Country club Borgo Borgo Catégories d’évènement: Borgo

Stages football 5 jours à partir de 6 ans jusqu’à 15 ans, demi-pension ou pension complète, activités diverses golf, tennis, futnet, baignade plage, visite du stade, de l’entrainement de la Ligue 2

sur inscription, tarifs à partir de 275 euros la semaine

