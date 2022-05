S’bompier fecht Herrlisheim Herrlisheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Herrlisheim

S’bompier fecht Herrlisheim, 11 juin 2022, Herrlisheim. S’bompier fecht Herrlisheim

2022-06-11 18:00:00 – 2022-06-11

Herrlisheim Bas-Rhin La désormais traditionnelle fête de vos pompiers est de retour… Les animations de la soirée réjouiront petits et grands ! Ambiance musicale avec l’orchestre Thierry Buchel. Restauration sur place. Structure gonflable. Sous chapiteau à la caserne. +33 6 61 22 65 60 La désormais traditionnelle fête de vos pompiers est de retour… Les animations de la soirée réjouiront petits et grands ! Ambiance musicale avec l’orchestre Thierry Buchel. Restauration sur place. Structure gonflable. Sous chapiteau à la caserne. Herrlisheim

dernière mise à jour : 2022-05-16 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Herrlisheim Autres Lieu Herrlisheim Adresse Ville Herrlisheim lieuville Herrlisheim Departement Bas-Rhin

Herrlisheim Herrlisheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/herrlisheim/

S’bompier fecht Herrlisheim 2022-06-11 was last modified: by S’bompier fecht Herrlisheim Herrlisheim 11 juin 2022 Bas-Rhin Herrlisheim

Herrlisheim Bas-Rhin