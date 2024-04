SB CREATIONS FLOTTEES La Haye, lundi 22 juillet 2024.

SB CREATIONS FLOTTEES La Haye Manche

Vendredi

Venez découvrir mes créations en bois flottés.

Je crée aux grès de mes inspirations des lampes, miroirs, poissons et petits objets avec le bois flottés que je trouve sur les plages de Normandie.

Rien ne se perd, tout se recycle. Avec un peu d’idée, beaucoup de passion des objets prennent vie entre mes mains.

Je vous invite à venir découvrir mes créations uniques et intemporelles.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-22 09:00:00

fin : 2024-07-28 12:30:00

5 rue Emile Poirier

La Haye 50250 Manche Normandie stephaniebeuve@yahoo.fr

L’événement SB CREATIONS FLOTTEES La Haye a été mis à jour le 2024-03-30 par Côte Ouest Centre Manche