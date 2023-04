Escape game 5 Place de l’Église Sazos Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Sazos

Escape game 5 Place de l’Église, 2 août 2023, Sazos. Escape game sur la terrasse du Chalet Mina..

2023-08-02 à 18:45:00 ; fin : 2023-08-02 . EUR.

5 Place de l’Église Chalet Mina

Sazos 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Escape game on the terrace of Chalet Mina. Juego de escape en la terraza del Chalet Mina. Escape Game auf der Terrasse des Chalet Mina. Mise à jour le 2023-03-24 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées, Sazos Autres Lieu 5 Place de l'Église Adresse 5 Place de l'Église Chalet Mina Ville Sazos Departement Hautes-Pyrénées Lieu Ville 5 Place de l'Église Sazos

5 Place de l'Église Sazos Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sazos/

Escape game 5 Place de l’Église 2023-08-02 was last modified: by Escape game 5 Place de l’Église 5 Place de l'Église 2 août 2023 5 Place de l'Église Sazos

Sazos Hautes-Pyrénées