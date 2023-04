Concert dînatoire avec le duo Willo 5 Place de l’Église Sazos Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Concert dînatoire avec le duo Willo 5 Place de l’Église, 21 juillet 2023, Sazos. Concert du duo folk/soul/blues Willo, originaire des Pyrénées..

2023-07-21 à 19:30:00 ; fin : 2023-07-21 21:00:00. EUR.

5 Place de l’Église Chalet Mina

Sazos 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Concert of the folk/soul/blues duo Willo, from the Pyrenees. Concierto del dúo de folk/soul/blues Willo, procedente de los Pirineos. Konzert des Folk/Soul/Blues-Duos Willo, das aus den Pyrenäen stammt. Mise à jour le 2023-03-24 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

