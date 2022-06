Saynètes médiévales aux flambeaux

2022-06-24 21:00:00 – 2022-06-24 23:00:00 Le vendredi 24 juin, passez une soirée bucolique avec 3 saynètes médiévales nourries de musique trad, au clos saint Martin de Vallenay.

Cette soirée en semi nocturne sera toute particulière du fait d’un éclairage à la torche pour retrouver les temps anciens. (sous réserve de météo favorable).

© Lignieres Berry Tourisme dernière mise à jour : 2022-06-02 par

