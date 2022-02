Saynètes en scène Les Portes du Coglais Les Portes du Coglais Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine Venez découvrir les saynètes ! Présentation de saynètes contemporaines traitant de sujets d’actualité, par les jeunes de l’atelier théâtre des Amis de Saint-Marc-le-Bleu. Tout public. Contact et réservation auprès de Valérie Mongodin-Mauduit et Martine Prodhomme.

