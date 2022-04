Saynètes de Molière Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye

En partenariat avec le théâtre Alexandre DUMAS et la Compagnie « les Malins plaisirs » Le Musée d’Archéologie Nationale et le Théâtre Alexandre Dumas de Saint-Germain-en-Laye s’associent pour célébrer Molière, l’année de son 400° anniversaire, au Château de Saint-Germain-en-Laye, où il créa et joua ses pièces parmi les plus célèbres. Cet événement est enrichi par la présence de la compagnie « Les Malins Plaisirs » dirigée par Vincent Tavernier et programmée par le TAD au titre de sa saison culturelle 2021-2022. Trois comédiens feront revivre à cette occasion quelques célèbres personnages de Molière dans 4 saynètes interprétées dans la cour du château : Les Fourberies de Scapin, La Jalousie du Barbouillé, Monsieur de Pourceaugnac, Le Malade imaginaire.

Entrée libre. Renseignements auprès du service du développement culturel et des publics : 01 34 51 65 36 (du lundi au vendredi, de 9h à 12h30) ou reservation.man@culture.gouv.fr .

Trois comédiens feront revivre quelques célèbres personnages de Molière lors de 4 saynètes interprétées dans la cour du château. Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Place Charles de Gaulle 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines

2022-05-14T18:30:00 2022-05-14T19:15:00;2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T21:15:00;2022-05-14T22:30:00 2022-05-14T23:15:00

