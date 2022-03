saynètes de lutte contre les discriminations MJC Villeneuve-la-Garenne Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

MJC, le mercredi 23 mars à 15:00

saynètes sur les discriminations physique, la grossophobie et la laïcité devant des classes de CP, CE1, CM1, CM2.

gratuite

saynètes sur les discriminations MJC 3 rue Pierre Brossolette, 92390 Villeneuve-la-Garenne Villeneuve-la-Garenne Hauts-de-Seine

