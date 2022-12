SAYNÈTE – NOËL SUR LA PLACE Morley Morley Morley Catégories d’évènement: Meuse

SAYNÈTE – NOËL SUR LA PLACE Morley, 24 décembre 2022

2022-12-24 21:00:00 21:00:00 – 2022-12-24 22:00:00 22:00:00

Meuse Morley La saynète « Noël sur la Place » sera jouée à la Veillée de Noël, en l’église chauffée de Morley. « Noël sur la place » ou les enfances de jésus est un jeu en trois parties sur les cinq mystères joyeux du rosaire écrit par Ghéon Henri. Qui est Henri Ghéon ? Henri Vaugeon – Henri Ghéon en littérature, est né à Bray-sur-Seine le 15 mars 1875. Docteur en médecine et homme de lettres (poète, auteur dramatique et critique littéraire). En novembre 1908, il fit partie des fondateurs de la NRF. Il fut aussi membre du Comité de direction de l’Association du Foyer de l’Abbaye de Royaumont. Mais la Première Guerre mondiale change l’orientation de sa vie et de son œuvre. Engagé comme médecin sur le front d’Artois, il recouvre, à quarante ans, la foi catholique. « L’Homme né de la guerre », titre donné au récit de sa foudroyante conversion, va désormais mettre son art au service de Dieu. Il devient tertiaire de l’ordre dominicain. Il est mort oublié, à Paris, le 13 juin 1944. Entrée gratuite. +33 6 03 19 20 18 Fernand Guillemin

