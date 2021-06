Brou-sur-Chantereine Église Saint-Baudile Brou-sur-Chantereine, Seine-et-Marne Saynète à l’église Saint-Baudile – Fabliau sur Baudile et la flûte de Pan par la Compagnie Théâtre en Stock Église Saint-Baudile Brou-sur-Chantereine Catégories d’évènement: Brou-sur-Chantereine

L’église fut édifiée en 1742 sur une propriété appartenant à M. Feydeau. Elle est consacrée à Saint-Baudile (IIe et IIIe siècle après J.-C.), qui évangélisa le pays Nimois et fut martyrisé à Nîmes. Il est invoqué contre la transpiration trop abondante de la tête, les hernies, pour les femmes enceintes et pour les navigateurs. Les statues seront éclairées. **Saynète jouée par la compagnie « Théâtre en stock » : Baudile et la flûte de pan.**

ENTREE LIBRE – LIMITE EN FONCTION DE L’EVOLUTION SANITAIRE

Église Saint-Baudile 3 rue Lazare Carnot 77177 Brou-sur-Chantereine

2021-09-19T10:15:00 2021-09-19T10:30:00;2021-09-19T11:15:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T12:15:00;2021-09-19T14:15:00 2021-09-19T14:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:15:00;2021-09-19T16:45:00 2021-09-19T17:00:00

