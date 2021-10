Paris Badaboum île de France, Paris Saycet – Release Party @ Badaboum Badaboum Paris Catégories d’évènement: île de France

Saycet – Release Party @ Badaboum Badaboum, 28 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 28 octobre 2021

de 19h à 22h45

Saycet est en release party au Badabouuuum De prime abord, le parcours de Saycet peut sembler atypique. Il est pourtant extrêmement fluide, comme guidé par une force extérieure vers l’accomplissement logique de sa destinée de musicien, compositeur et de producteur. Une évolution à rebours d’une époque saturée qui essore souvent les artistes et qui a fait de Pierre Lefeuvre, la tête pensante du projet depuis maintenant 15 ans, une pièce maîtresse du paysage de la musique électronique française. Annoncé par l’EP Father et le single Solaris, le quatrième album de Saycet, enregistré dans son nouveau studio aménagé dans le XIème arrondissement s’annonce comme son travail le plus abouti. Un nouveau long format partagé entre pièces mélodiques au piano et puissants morceaux club, comme une façon enfin d’assumer deux énergies complémentaires qui forment le sel de la musique de cet artiste unique. Présenté par WART & Badaboum. Le Badaboum se réserve le droit de refuser l’accès aux mineurs de moins de 16 ans non accompagnés d’un adulte, une pièce d’identité pourra être demandée à l’entrée. ________________________ BILLETTERIE : Dice : https://link.dice.fm/saycetbadaboum Le Badaboum Paris: https://badaboum.paris/ ________________________ INFOS PRATIQUES : Le Badaboum 2 Rue des Taillandiers 75011 Paris Ouverture des portes : 19h00 Station de métro la plus proche : Ledru Rollin Lignes : 1, 8 Bus : 46, 61, 69, 76, 86 Train : H Concerts -> Électronique Badaboum 2 Rue des Taillandiers Paris 75011 Contact :Badaboum 0148065070 Concerts -> Électronique Musique

