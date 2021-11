Arles Cargo de Nuit Arles, Bouches-du-Rhône Saycet Cargo de Nuit Arles Catégories d’évènement: Arles

**SAYCET** _Electro_ C’est en 2005 que le public découvre Saycet, jeune compositeur et producteur devenu en 15 ans incontournable et unique dans le paysage des musiques électroniques. Depuis, il y a eu trois albums, des collaborations avec Juliette Armanet et Yan Wagner, plusieurs projets liés à l’image comme la bande-originale du film « Un vrai bonhomme », la signature musicale de la série « La Révolution » sur Netflix ou une bande originale partagée avec Laurent Garnier pour le documentaire « Bastard Lion » diffusé dernièrement sur Canal +. Le quatrième album de Saycet, sorti à l’automne 2021, s’annonce comme son travail le plus abouti. Un nouveau long format partagé entre pièces mélodiques au piano et puissants morceaux club, comme une façon enfin d’assumer deux énergies complémentaires qui forment le sel de la musique de cet artiste unique.

