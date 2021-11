Paris Théâtre de la Ville - Abbesses île de France, Paris Sayat-Nova / Djivani – L’ensemble Goussan Théâtre de la Ville – Abbesses Paris Catégories d’évènement: île de France

Sayat-Nova / Djivani – L'ensemble Goussan
Théâtre de la Ville – Abbesses
Le samedi 2 avril 2022

16h à 17h30

Bardes d’Arménie Les écrivains arméniens médiévaux évoquent plusieurs sortes de Goussans, poètes, musiciens. Les Vibassans, comme les aèdes grecs du temps d’Homère, prennent en charge les récits épiques, les Govassans, sont spécialisés dans les récits élogieux, très présents dans la tradition arménienne et les Ashoughs sont eux les interprètes d’une poésie lyrique, le plus souvent courtoise, un peu à la manière de nos troubadours. Sayat-Nova (XVIIIe siècle) est considéré comme le grand maître de l’art des Ashoughs: sa poésie raffinée destinée à la cour aborde toutes les nuances du sentiment amoureux, mais excelle aussi dans d’autres thèmes: ode à son instrument – le kamantché – ou revendication du pouvoir de son écriture face au pouvoir royal. Issu du monde rural d’une région à la frontière de la Géorgie, Djivani (XIXe siècle) a été un ashour réputé, très populaire. Il chante l’amitié, l’amour du terroir, le désespoir vaincu… Concerts -> Musiques du Monde Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses Paris 75018

