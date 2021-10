Paris Panic Room île de France, Paris SAY WHAT? Mira Ló, EVNR, Mel C Panic Room Paris Catégories d’évènement: île de France

SAY WHAT? Mira Ló, EVNR, Mel C Panic Room, 29 octobre 2021, Paris.

de 19h à 6h

gratuit

Trois sorcières aux platines pour vous faire léviter toute la nuit. Incantations disco, funk, house. Rituel honorifique des esprits malins de la danse. Filtres d'amour au bar. N'ayez crainte, pénétrez dans l'antre étoilée, et laissez vous porter par la magie de la musique. ‍♀️ Druidesses ‍♀️ ⚗️ Mira Ló Mira Ló rêve de Chicago vu d'en haut. D'une fête sur un rooftop en délire, rythmée par un de ses mix de house contagieux dont elle a le secret. La DJ et productrice parisienne de 26 ans, possède un talent naturel pour faire danser les gens, dont l'origine réside sans doute dans son enfance bercée par les jams flamencos qui égayaient les dîners familiaux. Après le single Falling for you en 2019, elle sort en 2021 un nouvel EP, "Amour Eden". Elle vient également de sortir un titre sur Happiness Therapy : "Tell me", et un single sur Egoist Records, "Eyes On You". ⚗️ EVNR Membre du crew Discoquette, Evnr n'aura que pour but de vous faire danser ! House, French Touch et Disco House, elle maîtrise tous les styles à la perfection. Ses sets happy ne pourront pas vous laisser indifférent. Mi ange, mi démon, faire monter les bpm n'est clairement pas un problème pour elle. Toujours de bonne humeur, Evnr mettra des paillettes dans votre nuit. Si elle est derrière les platines, vous serez sûr de passer votre meilleure soirée et d'avoir les pieds en feu. ⚗️ Mel C Mel C est musicienne depuis l'enfance. Derrière la platine, une seule religion : le groove, peu importe le style choisi. Sa sensibilité la conduit aussi bien vers le funk et le disco que la house sous toutes ses formes.

